Хайретдин
Место рожденияд. Актуково Нижегородской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдельмян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нявертдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исхак
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бянияр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самерханова (Хайретдинова) Фатыма
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно