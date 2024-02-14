Хайретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайретдин

Место рождения

д. Актуково Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдельмян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нявертдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исхак

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бянияр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самерханова (Хайретдинова) Фатыма

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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