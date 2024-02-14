Самерханова (Хайретдинова) Фатыма
Место рожденияд. Актуково Нижегородской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайретдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самерханов Хайдар Мухимханович
Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Самерханова) Фаридя
Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Самерханова) Фарика
Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самерханов Мухимхан
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Хусаинова (Самерханова) Алия
Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан
Смерть
Неизвестно