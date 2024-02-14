Самерханова (Хайретдинова) Фатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самерханова (Хайретдинова) Фатыма

Место рождения

д. Актуково Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайретдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самерханов Хайдар Мухимханович

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Самерханова) Фаридя

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Самерханова) Фарика

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самерханов Мухимхан

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Хусаинова (Самерханова) Алия

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Смерть
Неизвестно

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