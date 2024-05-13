Гамаюнова Афимия 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Афимия

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Мартин Данилович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Гамаюнов Павел Мартинович

Отец ребёнка: Гамаюнов Мартин Данилович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гамаюнов Николай Мартинович

Отец ребёнка: Гамаюнов Мартин Данилович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Гамаюнова) Матрена Мартиновна

Отец ребёнка: Гамаюнов Мартин Данилович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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