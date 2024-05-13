Гамаюнова Афимия
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гамаюнов Павел Мартинович
Отец ребёнка: Гамаюнов Мартин Данилович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гамаюнов Николай Мартинович
Отец ребёнка: Гамаюнов Мартин Данилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Гамаюнова) Матрена Мартиновна
Отец ребёнка: Гамаюнов Мартин Данилович
Смерть
Неизвестно