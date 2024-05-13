Гамаюнов Мартин Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Гамаюнов Данил Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Афимия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гамаюнов Павел Мартинович
Мать ребёнка: Гамаюнова Афимия
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гамаюнов Николай Мартинович
Мать ребёнка: Гамаюнова Афимия
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Гамаюнова) Матрена Мартиновна
Мать ребёнка: Гамаюнова Афимия
Смерть
Неизвестно