Гамаюнов Мартин Данилович 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Мартин Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Гамаюнов Данил Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Афимия

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Гамаюнов Павел Мартинович

Мать ребёнка: Гамаюнова Афимия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гамаюнов Николай Мартинович

Мать ребёнка: Гамаюнова Афимия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Гамаюнова) Матрена Мартиновна

Мать ребёнка: Гамаюнова Афимия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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