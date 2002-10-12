Волкова (Панина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Панина) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1942

Дата смерти

12.10.2002

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1942

Отец: Панин Иван Тимофеевич

Мать: Панина Федосья Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
14.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Виктор Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Виктор Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Виктор Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Виктор Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Виктор Иванович

Смерть
12.10.2002
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