Волкова (Панина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1942
Дата смерти12.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1942
Рождение ребёнка
14.01.1967
Рождение ребёнка
04.03.1968
Рождение ребёнка
22.10.1969
Рождение ребёнка
22.05.1972
Рождение ребёнка
07.04.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.2002