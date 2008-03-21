Волков Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1941

Дата смерти

21.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
22.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Александра Ивановна

Смерть
21.03.2008
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