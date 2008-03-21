Волков Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1941
Дата смерти21.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1967
Рождение ребёнка
04.03.1968
Рождение ребёнка
22.10.1969
Рождение ребёнка
22.05.1972
Рождение ребёнка
07.04.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.2008