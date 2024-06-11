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Тарасов Иван Иванович

Место рождения

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Тарасов Иван Григорьевич

Мать: не указана

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Дементий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Тарасова Домна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Тарасова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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