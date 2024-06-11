Тарасов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Тарасов Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Дементий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Тарасова Домна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Тарасова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно