Удод / Одуд / (Чирка) Акилина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод / Одуд / (Чирка) Акилина Даниловна

Удод / Одуд / (Чирка) Акилина Даниловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Чирка Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Удод / Одуд / Савелий Иванович

Отец ребёнка: Удод / Одуд / Иван / Иоанн / Кондратьевич

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
15.02.1932

Сын: Одуд Федор Иванович

Отец ребёнка: Удод / Одуд / Иван / Иоанн / Кондратьевич

СССР Краснодарский кр. Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
12.04.1936

Дочь: Попович Мария Ивановна

Отец ребёнка: Удод / Одуд / Иван / Иоанн / Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод / Одуд / Иван / Иоанн / Кондратьевич

Смерть
1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close