Удод / Одуд / (Чирка) Акилина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Чирка Даниил
Рождение ребёнка
1922
Сын: Удод / Одуд / Савелий Иванович
Отец ребёнка: Удод / Одуд / Иван / Иоанн / Кондратьевич
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
15.02.1932
Сын: Одуд Федор Иванович
Отец ребёнка: Удод / Одуд / Иван / Иоанн / Кондратьевич
СССР Краснодарский кр. Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
12.04.1936
Дочь: Попович Мария Ивановна
Отец ребёнка: Удод / Одуд / Иван / Иоанн / Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980