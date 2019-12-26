Попович (Удод / Одуд /) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович (Удод / Одуд /) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1936

Дата смерти

26.12.2019

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1936

Отец: Удод / Одуд / Иван / Иоанн / Кондратьевич

Мать: Удод / Одуд / Акилина Даниловна

Рождение ребёнка
15.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попович Владимир Павлович

г. Донецк, Украина
Рождение ребёнка
28.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попович Владимир Павлович

УССР г.Донецк
Рождение ребёнка
14.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попович Владимир Павлович

УССР г.Донецк
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попович Владимир Павлович

Смерть
26.12.2019
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