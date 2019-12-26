Попович (Удод / Одуд /) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1936
Дата смерти26.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1936
Рождение ребёнка
15.02.1959
г. Донецк, Украина
Рождение ребёнка
28.10.1963
УССР г.Донецк
Рождение ребёнка
14.03.1972
УССР г.Донецк
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.2019