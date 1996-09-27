Попович Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович Владимир Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1937

Дата смерти

27.09.1996

Пол

Мужской

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1937

Отец: Попович Павел Васильевич

Мать: Попович Пелагея Никифоровна

Рождение ребёнка
15.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попович Мария Ивановна

г. Донецк, Украина
Рождение ребёнка
28.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попович Мария Ивановна

УССР г.Донецк
Рождение ребёнка
14.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попович Мария Ивановна

УССР г.Донецк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попович Мария Ивановна

Смерть
27.09.1996
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