Попович Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1937
Дата смерти27.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1937
Рождение ребёнка
15.02.1959
г. Донецк, Украина
Рождение ребёнка
28.10.1963
УССР г.Донецк
Рождение ребёнка
14.03.1972
УССР г.Донецк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попович Мария Ивановна
Смерть
27.09.1996