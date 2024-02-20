Попович (Яковенко) Пелагея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович (Яковенко) Пелагея Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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1937 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Яковенко Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попович Павел Васильевич

Рождение ребёнка
14.09.1937

Сын: Попович Владимир Павлович

Отец ребёнка: Попович Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попович Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попович Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попович Павел Васильевич

Смерть
1993
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