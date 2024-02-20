Попович (Яковенко) Пелагея Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Яковенко Никифор
Рождение ребёнка
Около 1935
Рождение ребёнка
14.09.1937
Сын: Попович Владимир Павлович
Отец ребёнка: Попович Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1940
Рождение ребёнка
Около 1943
Рождение ребёнка
Около 1945
Смерть
1993