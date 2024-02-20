Одуд Федор Иванович
Место рожденияСССР Краснодарский кр. Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Дата рождения15.02.1932
Дата смертиОколо 1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932
СССР Краснодарский кр. Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1988
СССР, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, х. Аджановка