Одуд Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд Федор Иванович

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Место рождения

СССР Краснодарский кр. Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская

Дата рождения

15.02.1932

Дата смерти

Около 1988

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932

Отец: Удод / Одуд / Иван / Иоанн / Кондратьевич

Мать: Удод / Одуд / Акилина Даниловна

СССР Краснодарский кр. Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1988
СССР, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, х. Аджановка
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