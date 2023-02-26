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Платонова Наталия Тарасова

Место рождения

д.Новосельцы Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: ?

Мать: ?

д.Новосельцы Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1912

Муж: Платонов Дмитрий Федосеевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1913

Сын: Платонов Исидор Дмитриев

Отец ребёнка: Платонов Дмитрий Федосеевич

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1914

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Платонов Дмитрий Федосеевич

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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