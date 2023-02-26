Платонова Наталия Тарасова
Место рожденияд.Новосельцы Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.05.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1913
Отец ребёнка: Платонов Дмитрий Федосеевич
Рождение ребёнка
29.08.1914
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Платонов Дмитрий Федосеевич
Смерть
Неизвестно