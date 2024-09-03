Александров Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александров Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Александров Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Александрова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Александрова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно