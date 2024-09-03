Александров Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Александров Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Александрова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Александрова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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