Александров Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Александров Александр Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Александрова (Ильиных) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
25.04.1873
Сын: Александров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Александрова (Булдакова) Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно