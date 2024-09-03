Александров Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Александров Александр Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова (Ильиных) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Александрова (Ильиных) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
25.04.1873

Сын: Александров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Александрова (Булдакова) Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно

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