Фоменко Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоменко Иван

Мать: Фоменко (Денисенко) Анюта Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Неизвестно Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Светлана Петровна

Отец ребёнка: Неизвестно Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Александр Петрович

Отец ребёнка: Неизвестно Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Петр

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