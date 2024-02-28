Фоменко Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фоменко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Неизвестно Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Светлана Петровна
Отец ребёнка: Неизвестно Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Александр Петрович
Отец ребёнка: Неизвестно Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно Петр