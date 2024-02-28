Неизвестно Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Фоменко Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Светлана Петровна
Мать ребёнка: Фоменко Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Александр Петрович
Мать ребёнка: Фоменко Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фоменко Раиса