Неизвестно Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Фоменко Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Светлана Петровна

Мать ребёнка: Фоменко Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Александр Петрович

Мать ребёнка: Фоменко Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоменко Раиса

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