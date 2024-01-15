Онурова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онуров Исай Степанов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Онуров Степан Исаев
Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Онурова) Агафья Исаева
Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Онурова) Катерина Исаева
Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Онуров Семён Исаев
Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Онурова) Анисья Исаева
Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов
Смерть
Неизвестно