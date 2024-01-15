Онурова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онурова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онуров Исай Степанов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Онуров Михайло 1 Исаев

Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Онуров Степан Исаев

Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Онурова) Агафья Исаева

Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Онурова) Катерина Исаева

Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Онуров Семён Исаев

Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Онуров Михайло 2 Исаев

Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Онурова) Анисья Исаева

Отец ребёнка: Онуров Исай Степанов

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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