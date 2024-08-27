Ищенко (Коваленко) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко (Коваленко) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

14.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ищенко Трофим

у них родилось 18 детей, 10 детей умерли в младенчестве
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Ищенко Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Ищенко Трофим

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Ищенко Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Ищенко Трофим

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Ищенко Фёкла Трофимовна

Отец ребёнка: Ищенко Трофим

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Ищенко Анна (Самбурка) Трофимовна

Отец ребёнка: Ищенко Трофим

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Ищенко Феодосия (Федоська) Трофимовна

Отец ребёнка: Ищенко Трофим

Рождение ребёнка
14.03.1899

Дочь: Мирошниченко Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Ищенко Трофим

Отрадо-Ольгинское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Дорошка Пелагея (Пашка) Трофимовна

Отец ребёнка: Ищенко Трофим

Отрадо-Ольгинское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Беспалова Наталья (Наташка) Трофимовна

Отец ребёнка: Ищенко Трофим

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
14.03.1947

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