Ищенко (Коваленко) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти14.03.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ищенко Трофим
у них родилось 18 детей, 10 детей умерли в младенчестве
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Ищенко Трофим
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Ищенко Трофим
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Ищенко Фёкла Трофимовна
Отец ребёнка: Ищенко Трофим
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Ищенко Анна (Самбурка) Трофимовна
Отец ребёнка: Ищенко Трофим
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Ищенко Феодосия (Федоська) Трофимовна
Отец ребёнка: Ищенко Трофим
Рождение ребёнка
14.03.1899
Дочь: Мирошниченко Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Ищенко Трофим
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Дорошка Пелагея (Пашка) Трофимовна
Отец ребёнка: Ищенко Трофим
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Беспалова Наталья (Наташка) Трофимовна
Отец ребёнка: Ищенко Трофим
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
14.03.1947