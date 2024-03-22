Шевнин Савва Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1821 ст.
Отец: Шевнин Семен Анисимов
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Шевнин Михаил Саввич
Мать ребёнка: Шевнина Домина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Сын: Шевнин Андрей Саввич
Мать ребёнка: Шевнина Домина Яковлевна
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Шевнин Илья Саввич
Мать ребёнка: Шевнина Домина Яковлевна
упоминается в 10 ревизии как член семьи Семена Анисимовича Шевнина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевнина Домина Яковлевна
Смерть
Неизвестно