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Шевнин Савва Семенович

Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821 ст.

Отец: Шевнин Семен Анисимов

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Шевнин Михаил Саввич

Мать ребёнка: Шевнина Домина Яковлевна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Сын: Шевнин Андрей Саввич

Мать ребёнка: Шевнина Домина Яковлевна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Шевнин Илья Саввич

Мать ребёнка: Шевнина Домина Яковлевна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как член семьи Семена Анисимовича Шевнина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Домина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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