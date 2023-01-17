Шевнина Домина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Шевнин Михаил Саввич
Отец ребёнка: Шевнин Савва Семенович
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Сын: Шевнин Андрей Саввич
Отец ребёнка: Шевнин Савва Семенович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Шевнин Илья Саввич
Отец ребёнка: Шевнин Савва Семенович
упоминается в 10 ревизии как член семьи Семена Анисимовича Шевнина
Место жительства
1858 ст.
упоминается в 10 ревизии как член семьи Семена Анисимовича Шевнина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно