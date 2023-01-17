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Шевнина Домина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Шевнин Михаил Саввич

Отец ребёнка: Шевнин Савва Семенович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Сын: Шевнин Андрей Саввич

Отец ребёнка: Шевнин Савва Семенович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Шевнин Илья Саввич

Отец ребёнка: Шевнин Савва Семенович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как член семьи Семена Анисимовича Шевнина
Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как член семьи Семена Анисимовича Шевнина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Савва Семенович

Смерть
Неизвестно
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