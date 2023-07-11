Ковалёва Фёдора Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Фёдора Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1895

Дата смерти

15.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1922

Сын: Ковалёв Василий Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Кириллович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ковалёва Валентина Павловна

Отец ребёнка: Ковалев Павел Кириллович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ковалёв Алексей Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Кириллович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ковалёва Анна Павловна

Отец ребёнка: Ковалев Павел Кириллович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Ковалёва Елена Павловна

Отец ребёнка: Ковалев Павел Кириллович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Ковалёва Людмила Павловна

Отец ребёнка: Ковалев Павел Кириллович

Смерть
15.01.1975
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