Ковалёва Фёдора Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1895
Дата смерти15.01.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1922
Отец ребёнка: Ковалев Павел Кириллович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ковалёва Валентина Павловна
Отец ребёнка: Ковалев Павел Кириллович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Ковалев Павел Кириллович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ковалёва Анна Павловна
Отец ребёнка: Ковалев Павел Кириллович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ковалёва Елена Павловна
Отец ребёнка: Ковалев Павел Кириллович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Ковалёва Людмила Павловна
Отец ребёнка: Ковалев Павел Кириллович
Смерть
15.01.1975