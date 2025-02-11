Кирдянов Иван Федорович
мужской, родился 1839, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКирдянов Федор Алексеевич1816 г.р.
МатьКирдянова Матрена Савельевна1815 г.р.
Супруги
Кирдянова Анна Степановна1836 г.р.
Дети
Кирдянов Максим Иванович1870 г.р.
(Кирдянова) Параскева Ивановна19.07.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Кирдянова Анна Степановна
Рождение ребёнка
19.07.1872
Дочь: (Кирдянова) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Кирдянова Анна Степановна
Смерть
Неизвестно