Кирдянов Иван Федорович 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Кирдянов Иван Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1839, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кирдянов Федор Алексеевич1816 г.р.
Мать
Кирдянова Матрена Савельевна1815 г.р.
Супруги
Кирдянова Анна Степановна1836 г.р.
Дети
Кирдянов Максим Иванович1870 г.р.
(Кирдянова) Параскева Ивановна19.07.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Кирдянов Федор Алексеевич

Мать: Кирдянова Матрена Савельевна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирдянова Анна Степановна

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

23

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кирдянов Максим Иванович

Мать ребёнка: Кирдянова Анна Степановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.07.1872

Дочь: (Кирдянова) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Кирдянова Анна Степановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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