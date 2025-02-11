Кирдянова Анна Степановна 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Кирдянова Анна Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1836

умерла Неизвестно

Супруги
Федор Сидоров1836 г.р.
Кирдянов Иван Федорович1839 г.р.
Дети
Кирдянов Максим Иванович1870 г.р.
(Кирдянова) Параскева Ивановна19.07.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирдянов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кирдянов Максим Иванович

Отец ребёнка: Кирдянов Иван Федорович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.07.1872

Дочь: (Кирдянова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Кирдянов Иван Федорович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
07.01.1876

Муж: Федор Сидоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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