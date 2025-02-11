Кирдянова Анна Степановна
женский, родилась 1836
умерла Неизвестно
Супруги
Федор Сидоров1836 г.р.
Кирдянов Иван Федорович1839 г.р.
Дети
Кирдянов Максим Иванович1870 г.р.
(Кирдянова) Параскева Ивановна19.07.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Кирдянов Иван Федорович
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1872
Дочь: (Кирдянова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Кирдянов Иван Федорович
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.01.1876
Муж: Федор Сидоров
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно