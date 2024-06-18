Сетраков Василий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Топильер (Сетраков) Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Сетракова (Теплякова) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сетраков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Сетракова (Теплякова) Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно