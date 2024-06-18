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Сетраков Василий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топильер (Сетраков) Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Сетракова (Теплякова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сетраков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Сетракова (Теплякова) Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сетракова (Теплякова) Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно

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