Сетракова (Теплякова) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Топильер (Сетраков) Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Сетраков Василий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сетраков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Сетраков Василий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно