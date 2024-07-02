Сетракова (Теплякова) Мария Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сетракова (Теплякова) Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тепляков Егор Андреевич

Мать: Теплякова (Агафонова) Ксения Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топильер (Сетраков) Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Сетраков Василий Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сетраков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Сетраков Василий Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сетраков Василий Карпович

Смерть
Неизвестно

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