Матюхина (Политова) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матюхин Анатолий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1987
Дочь: Непогода (Матюхина) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Матюхин Анатолий
Рождение ребёнка
29.03.1989
Дочь: (Матюхина) Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Матюхин Анатолий