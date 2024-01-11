Матюхина (Политова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина (Политова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1967

Отец: Политов Владимир Сергеевич

Мать: Политова (Артюхова) Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюхин Анатолий

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1987

Дочь: Непогода (Матюхина) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Матюхин Анатолий

Рождение ребёнка
29.03.1989

Дочь: (Матюхина) Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Матюхин Анатолий

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