Политов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политов Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1938

Отец: Политов Сергей Александрович

Мать: Политова Полина Петровна

Рождение ребёнка
07.03.1964

Сын: Политов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1980

Сын: Политов Александр Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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