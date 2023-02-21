Политов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1938
Рождение ребёнка
07.03.1964
Сын: Политов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1980
Сын: Политов Александр Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно