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герд
герд
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
гимир
Мать
аудборда
Муж
фрейр
Дети
фьёльнир
Добавил:
СГ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
гимир
Мать:
аудборда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
фьёльнир
Отец ребёнка:
фрейр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
фрейр
Смерть
Неизвестно
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