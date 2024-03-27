фрейр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фрейр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ньёрд

Мать: скади

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: фьёльнир

Мать ребёнка: герд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: герд

Смерть
Неизвестно
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