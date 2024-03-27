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фрейр
фрейр
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Место рождения
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Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
ньёрд
Мать
скади
Жена
герд
Дети
фьёльнир
Добавил:
СГ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
ньёрд
Мать:
скади
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
фьёльнир
Мать ребёнка:
герд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
герд
Смерть
Неизвестно
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