Карпушкин Николай Васильевич
мужской, родился Неизвестно, Безруково, Каменский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
Супруги
Карпушкина Анастасия ПрокофьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Карпушкин Федор Николаевич1892 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Безруково, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Карпушкин Федор Николаевич
Мать ребёнка: Карпушкина Анастасия Прокофьевна
Безруково, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно