Карпушкин Николай Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Карпушкин Николай Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Безруково, Каменский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Супруги
Карпушкина Анастасия ПрокофьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Карпушкин Федор Николаевич1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Безруково, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпушкина Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Карпушкин Федор Николаевич

Мать ребёнка: Карпушкина Анастасия Прокофьевна

Безруково, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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