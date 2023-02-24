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Андреева Прасковья Карпушкина

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Место рождения

Село Безруково ( Безруковка , Ключищи ) , Нижнеломовский уезд , Пензенская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Карпушкин Николай Васильевич

Мать: Карпушкина Анастасия Прокофьевна

Село Безруково ( Безруковка , Ключищи ) , Нижнеломовский уезд , Пензенская губерния
Бракосочетание
23.01.1915

Муж: Андреев (однодворец) Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1915

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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