Андреева Прасковья Карпушкина
Место рожденияСело Безруково ( Безруковка , Ключищи ) , Нижнеломовский уезд , Пензенская губерния
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Село Безруково ( Безруковка , Ключищи ) , Нижнеломовский уезд , Пензенская губерния
Бракосочетание
23.01.1915
Рождение ребёнка
18.09.1915
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Иван Иванович
Смерть
Неизвестно