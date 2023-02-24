Карпушкин Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпушкин Федор Николаевич

Карпушкин Федор Николаевич

avatar

Место рождения

Село Безруково ( Безруковка , Ключищи ) , Нижнеломовский уезд , Пензенская губерния

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Карпушкин Николай Васильевич

Мать: Карпушкина Анастасия Прокофьевна

Село Безруково ( Безруковка , Ключищи ) , Нижнеломовский уезд , Пензенская губерния
Бракосочетание
02.02.1914

Жена: Карпушкина Вера Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close