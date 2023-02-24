Карпушкин Федор Николаевич
Место рожденияСело Безруково ( Безруковка , Ключищи ) , Нижнеломовский уезд , Пензенская губерния
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Село Безруково ( Безруковка , Ключищи ) , Нижнеломовский уезд , Пензенская губерния
Бракосочетание
02.02.1914
Жена: Карпушкина Вера Андреева
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно