Паршин Виктор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1988
Рождение ребёнка
18.08.2008
Дочь: Паршина Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Кузнецова (Тепеницкая) Елена
Оловянная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
07.09.2010
Рождение ребёнка
11.03.2019
Мать ребёнка: Паршина (Котлярова) Ольга Игоревна
Москва, город федерального значения Москва