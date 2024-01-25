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Паршин Виктор Сергеевич

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

07.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1988

Отец: Паршин Сергей Анатольевич

Мать: Паршина (Ухова) Татьяна Викторовна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.08.2008

Дочь: Паршина Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Кузнецова (Тепеницкая) Елена

Оловянная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
07.09.2010

Жена: Паршина (Котлярова) Ольга Игоревна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.03.2019

Сын: Паршин Илья Викторович

Мать ребёнка: Паршина (Котлярова) Ольга Игоревна

Москва, город федерального значения Москва

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