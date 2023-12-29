Паршина (Ухова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршина (Ухова) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Агинское, поселок Агинское, Забайкальский край

Дата рождения

10.08.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Агинское, поселок Агинское, Забайкальский край
Бракосочетание
27.06.1981

Муж: Паршин Сергей Анатольевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Разведены
Рождение ребёнка
25.12.1982

Сын: Паршин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Паршин Сергей Анатольевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.06.1988

Сын: Паршин Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Паршин Сергей Анатольевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Развод
01.09.2007

Муж: Паршин Сергей Анатольевич

Ясногорск, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край

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