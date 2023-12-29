Паршина (Ухова) Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения10.08.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.06.1981
Разведены
Рождение ребёнка
25.12.1982
Отец ребёнка: Паршин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
07.06.1988
Отец ребёнка: Паршин Сергей Анатольевич
Развод
01.09.2007
Ясногорск, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край