Смирнов Smirnoff Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Smirnoff Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Бабышев (смирнов) Иван Иванович

Мать: Смирнова Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
07.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мальвина Никитчна

село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мальвина Никитчна

Смерть
Неизвестно
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