Смирнов Smirnoff Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Рождение ребёнка
07.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Мальвина Никитчна
село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно