Смирнова Мальвина Никитчна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1927
Дата смерти15.02.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Smirnoff Петр Иванович
село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.2004
село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия