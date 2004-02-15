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Смирнова Мальвина Никитчна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1927

Дата смерти

15.02.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Smirnoff Петр Иванович

село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Smirnoff Петр Иванович

Смерть
15.02.2004
село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия
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