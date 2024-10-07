Евдокия Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Харитон Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Егор Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Дмитриевич
Смерть
Неизвестно