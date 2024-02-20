Ткаченко (Куприянова) Олимпиада Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1884
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
17.02.1885
Отец ребёнка: Ткаченко Максим Миронович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.09.1885
Отец ребёнка: Ткаченко Максим Миронович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.12.1888
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Ткаченко Максим Миронович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно