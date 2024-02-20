Ткаченко (Куприянова) Олимпиада Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Куприянова) Олимпиада Васильевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Бракосочетание
02.11.1884

Муж: Ткаченко Максим Миронович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
17.02.1885

Сын: Ткаченко Федор Мксимович

Отец ребёнка: Ткаченко Максим Миронович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.09.1885

Сын: Ткаченко Иван Максимович

Отец ребёнка: Ткаченко Максим Миронович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.12.1888

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Ткаченко Максим Миронович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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