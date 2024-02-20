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Ткаченко Федор Мксимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

17.02.1885

Дата смерти

24.07.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1885

Отец: Ткаченко Максим Миронович

Мать: Ткаченко Олимпиада Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
24.07.1885
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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