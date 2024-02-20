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Ткаченко Максим Миронович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Ткаченко Мирон Яковлевич

Мать: Агафия Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
02.11.1884

Жена: Ткаченко Олимпиада Васильевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
17.02.1885

Сын: Ткаченко Федор Мксимович

Мать ребёнка: Ткаченко Олимпиада Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.09.1885

Сын: Ткаченко Иван Максимович

Мать ребёнка: Ткаченко Олимпиада Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.12.1888

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Ткаченко Олимпиада Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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