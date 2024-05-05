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Савва Максимович

Место рождения

Костино, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Максим Иванович

Мать: Федора Григорьевна

Костино, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Адриановна

Упоминание
1794
Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 473 об.
Упоминание
1807
Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 699.
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Наталья Саввиновна

Мать ребёнка: Дария Адриановна

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1817

Сын: Виктор Саввинович

Мать ребёнка: Дария Адриановна

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Михайло Саввинович

Мать ребёнка: Дария Адриановна

Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1825
Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#826
Упоминание
1834
Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624443#614
Смерть
Неизвестно

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