Савва Максимович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Максим Иванович
Мать: Федора Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Адриановна
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 473 об.
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 699.
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Наталья Саввиновна
Мать ребёнка: Дария Адриановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Виктор Саввинович
Мать ребёнка: Дария Адриановна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Михайло Саввинович
Мать ребёнка: Дария Адриановна
Упоминание
1825
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#826
Упоминание
1834
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624443#614
Смерть
Неизвестно