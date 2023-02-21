Римский-Корсаков Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Фёдор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Андрей Богданович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Римский-Корсаков Ефим Фёдорович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Римский-Корсаков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Мавра Фёдоровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глинка Павла Фёдоровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Пелагея Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Пелагея Семёновна

Смерть
Неизвестно
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