Римский-Корсаков Фёдор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Римский-Корсаков Андрей Богданович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Римский-Корсаков Ефим Фёдорович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Римский-Корсаков Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Мавра Фёдоровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глинка Павла Фёдоровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Пелагея Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно