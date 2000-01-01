Римская-Корсакова Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова Пелагея Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Римский-Корсаков Ефим Фёдорович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Римский-Корсаков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Мавра Фёдоровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глинка Павла Фёдоровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Фёдор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Фёдор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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