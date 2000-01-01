Римская-Корсакова Пелагея Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Римский-Корсаков Ефим Фёдорович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Римский-Корсаков Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Мавра Фёдоровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глинка Павла Фёдоровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Фёдор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно