Блехер (Спивак) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блехер (Спивак) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блехер Зяма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блехер Зяма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ида

Отец ребёнка: Блехер Зяма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блехер Зяма

Смерть
Неизвестно

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