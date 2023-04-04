Блехер Зяма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блехер (Спивак) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блехер (Спивак) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ида
Мать ребёнка: Блехер (Спивак) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блехер (Спивак) Анна
Смерть
Неизвестно