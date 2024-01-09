Громов Иван Егоров
Место рожденияНосово, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.
Носово, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.04.1857 ст.
Жена: Громова Ирина Андреева
Борисоглебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно