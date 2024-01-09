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Громов Иван Егоров

Место рождения

Носово, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Носово, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.04.1857 ст.

Жена: Громова Ирина Андреева

Борисоглебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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