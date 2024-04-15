Бучельникова Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1902 ст.

Сын: Бучельников Николай Екимович

Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович

Рождение ребёнка
22.08.1903 ст.

Сын: Бучельников Афанасий Екимович

Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович

Рождение ребёнка
23.12.1904 ст.

Дочь: Евгения Екимовна

Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович

Рождение ребёнка
09.04.1906 ст.

Дочь: Ирина Екимовна

Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович

Рождение ребёнка
04.10.1907 ст.

Сын: Бучельников Петр Екимович

Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович

Восприемник
19.01.1909 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Павел Елизарович Бучельников
Рождение ребёнка
10.08.1909 ст.

Сын: Бучельников Андрей Екимович

Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович

Восприемник
25.07.1910 ст.
Илья Кузьмич Бучельников
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.

Сын: Бучельников Максим Екимович

Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович

Рождение ребёнка
25.02.1912 ст.

Сын: Бучельников Алексей Екимович

Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович

Рождение ребёнка
12.01.1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович

Восприемник
11.10.1915 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Филипп Поликарпович Бучельников
Рождение ребёнка
19.04.1919 ст.

Сын: Бучельников Федор Федорович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучельников Еким Степанович

Смерть
Неизвестно
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