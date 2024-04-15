Бучельникова Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1902 ст.
Сын: Бучельников Николай Екимович
Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович
Рождение ребёнка
22.08.1903 ст.
Сын: Бучельников Афанасий Екимович
Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович
Рождение ребёнка
23.12.1904 ст.
Дочь: Евгения Екимовна
Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович
Рождение ребёнка
09.04.1906 ст.
Дочь: Ирина Екимовна
Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович
Рождение ребёнка
04.10.1907 ст.
Сын: Бучельников Петр Екимович
Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович
Восприемник
19.01.1909 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Павел Елизарович Бучельников
Рождение ребёнка
10.08.1909 ст.
Сын: Бучельников Андрей Екимович
Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович
Восприемник
25.07.1910 ст.
Илья Кузьмич Бучельников
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.
Сын: Бучельников Максим Екимович
Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович
Рождение ребёнка
25.02.1912 ст.
Сын: Бучельников Алексей Екимович
Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович
Рождение ребёнка
12.01.1914 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бучельников Еким Степанович
Восприемник
11.10.1915 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Филипп Поликарпович Бучельников
Рождение ребёнка
19.04.1919 ст.
Сын: Бучельников Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно