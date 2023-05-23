Бучельников Алексей Екимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1912 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно