Кузнецова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1888

Дочь: Плотникова (Кузнецова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Иванович

Малая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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