Кузнецова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1888
Дочь: Плотникова (Кузнецова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Иванович
Малая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно